Prefeitura de Búzios inicia pagamento do Auxílio Alimentação

A distribuição dos cartões de “Auxílio Alimentação”, dados pela Prefeitura de Búzios, terá início a partir desta terça-feira (‪22‬), contemplando os alunos matriculados na rede municipal de ensino.

Os cartões do “Auxílio Alimentação” são nominais, disponibilizados por matrícula e serão entregues já carregados, excepcionalmente, com as parcelas referentes aos meses de agosto e setembro, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais). Este benefício se estenderá até dezembro de 2020 e as datas das demais parcelas, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada mês, serão divulgadas, em breve.

Os responsáveis devem se dirigir às escolas onde os alunos estudam, nos respectivos turnos em que estão matriculados, portando documento de identificação (com foto) para a retirada dos cartões.

Consulte a lista de estabelecimentos credenciados pela Prefeitura de Búzios para a utilização do cartão “Auxílio Alimentação”.