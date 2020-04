Prefeitura de Búzios lança campanha para uso de máscaras

Uso de máscaras é recomendado para se proteger contra contaminação

A partir desta segunda-feira (06/04), a Prefeitura de Búzios lançará a campanha “Máscaras para Todos”, inspirada nas orientações do Ministério da Saúde sobre a função de proteção das máscaras faciais de tecido. Com a adoção de mais esta medida de enfrentamento à propagação do coronavírus, a prefeitura distribuirá máscaras para as pessoas que precisam continuar trabalhando fora de casa.

As máscaras estão sendo confeccionadas por costureiras locais, possibilitando a injeção de receitas oportunas para artesãs da cidade, que foram economicamente impactadas com a interrupção do turismo. O modelo foi desenvolvido em tecido não tecido (TNT) lavável, usando acabamentos coloridos que dão um toque buziano e original.