Prefeitura de Búzios mantém as escolas fechadas

A Prefeitura de Búzios informa que as escolas da cidade permanecem fechadas e que até a presente data não há previsão de retorno às aulas presenciais nas redes pública e particular.

Segundo as recentes declarações do novo Secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Comte Bittencourt, a situação atual da pandemia do novo coronavírus torna inviável o retorno dos alunos à sala de aula neste momento.

A Prefeitura informa também, que estará divulgando, em breve, a data do pagamento da 3ª parcela, no valor de R$200,00 (duzentos reais), do cartão “Auxílio Alimentação” e que o crédito depositado é cumulativo e não tem prazo de validade. O benefício segue em continuidade até o mês de dezembro.