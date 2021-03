Prefeitura de Búzios mantém fiscalização ostensiva no combate a proliferação do Covid-19

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Segurança e Ordem Pública vem fazendo um trabalho de conscientização ao longo do mês de março, sobre as medidas protetivas no combate ao coronavírus em todo o município.

Várias ações em conjunto com a Postura, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal e Procon, foram realizadas com intuito de fiscalizar e orientar sobre distanciamento, uso de máscaras, álcool em gel, higiene e capacidade máxima permitida nos estabelecimentos conforme decreto municipal.

Todos os estabelecimentos que apresentaram irregularidades, foram notificados pelos agentes municipais. A equipe da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, trabalha em conjunto com Guarda Municipal, Postura, Vigilância Sanitária, ROMU, Procon e Policia Ambiental trabalham diariamente com ações que visam evitar o lockdown no município buziano.