Prefeitura de Búzios move Ação Civil Pública contra vereadora Gladys

O município de Armação dos Búzios move uma Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa contra a vereadora Gladys Nunes.



De acordo com a ação, a vereadora vem praticando atos arbitrários com desvio de finalidade, abuso de autoridade, quebra de decoro parlamentar e exacerbação de sua função parlamentar, tudo em prejuízo da administração pública municipal.



Acrescenta que a presente ação tem como base as reiteradas condutas publicadas em redes sociais pela parte ré, nas quais “a mesma faz filmagens diante de pacientes no Hospital e alunos na escola, insulta Gestores Públicos, cria circunstâncias constrangedoras, intimida populares e servidores, gera instabilidade emocional aos cidadãos, propaga notícias inverídicas, monta cenário de polêmica e discórdia, divulga documentos, ofende e maltrata servidores públicos municipais, dentre outros, sempre sob a aparência de estar praticando ato fiscalizatório, mas com o real objetivo de denegrir a imagem política da atual gestão governamental e, por outro lado, exaltar sua figura pública”.



Informa a parte autora que Gladys “utiliza-se da prerrogativa do cargo público enquanto Vereadora do Município de Armação dos Búzios para realizar promoção pessoal e para enaltecer seu nome visando o próximo pleito municipal, eis que declaradamente é pré-candidata ao Executivo Municipal, configurando, assim, o desvio de finalidade de sua conduta”.