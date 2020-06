Prefeitura de Búzios promove desinfecção dos DPOs da cidade

A Prefeitura de Búzios, através da Vigilância em Saúde, realizou no domingo (14/06), a desinfecção das três unidades de DPO do município. A ação teve início às 8h e contou com a participação de enfermeiros e profissionais especializados na limpeza de hospitais e postos de saúde, capacitados para interromper a transmissão de doenças, principalmente a COVID-19.

O DPO da Rasa, localizado no Pólo de Segurança da Rasa, foi a primeira unidade visitada. Em seguida, a equipe se dirigiu ao DPO de Manguinhos e encerrou as atividades no DPO do Centro, localizado em frente à Praça Santos Dumont. Além das unidades de segurança, todas as viaturas da frota passaram pelos procedimentos de desinfecção.

A enfermeira responsável pela operação, Caroline Claudino, orientou os profissinais de segurança pública de plantão sobre os novos hábitos de prevenção e higiene, sobre os sintomas da doença e o que fazer em caso de apresentarem alterações de saúde.