Prefeitura de Búzios quer solucionar problemas de poluição visual dos fios

Na manhã desta terça-feira (12), a Prefeitura de Búzios se reuniu com prestadores de serviços de Telecomunicações, com o objetivo de buscar a cooperação para solucionar a poluição visual causada por fios e cabos no município.

Ficou definido que nova reunião será agendada para que seja feito um plano de ação, a fim de iniciar a limpeza dos fios e cabos de telecomunicações e outros serviços que se encontram inativos.

Para Angela, responsável pela empresa Búzios Net, a reunião foi muito proveitosa, pois entende que a poluição dos fios precisa ser resolvida. Finalizou dizendo: – “Só tenho a agradecer a prefeitura por abrir o diálogo com os provedores e estamos aqui para colaborar no que for preciso para que esse problema seja resolvido.”

Esteve presente na reunião o Vice prefeito Miguel Pereira, a secretaria de Ambiente Pesca e Urbanismo, a secretaria de Governo, a Procuradoria Municipal e os vereadores Rafael Aguiar, Victor Santos, Josué Pereira e Guga de Nair.

A reunião foi convocada pelo Prefeito Alexandre Martins, que não pôde estar presente, devido a compromissos na Secretaria Estadual de Saúde.