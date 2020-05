Prefeitura de Búzios reúne pastores para estudos sobre a reabertura gradual dos templos

Aconteceu na manhã desta quinta-feira (28/05), na praça ao lado da prefeitura, a primeira reunião do prefeito André Granado com os representantes das igrejas evangélicas da cidade, para dar início ao processo de reabertura gradual dos templos e do retorno das celebrações dos cultos.

O encontro contou com a expressiva participação dos pastores da cidade, além das presenças do secretário de Segurança Pública Municipal, do secretário de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico e do Chefe de Gabinete do Governo.

O prefeito André Granado conversou com o segmento pastoral e em seguida, convidou a Vigilância Epidemiológica de Búzios para apresentar informações e orientações técnicas para a criação de protocolos que deverão ser adotados pelas igrejas como forma de prevenção da COVID-19 junto às comunidades religiosas.

A segunda reunião está agendada para a próxima semana, na quinta-feira (04/06), às 9 horas, no mesmo local.