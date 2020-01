Prefeitura de Búzios revitaliza canteiros da Praça Santos Dumont

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Meio Ambiente, segue com as obras de revitalização dos canteiros da Praça Santos Dumont, no Centro, com o objetivo de criar uma nova unidade visual no paisagismo da praça.

A ação realiza o plantio de mudas nativas, criação de pequenos gramados, limpeza da vegetação danificada pelo acúmulo de resíduos ali depositados e adubo. Com a reforma, os novos canteiros ganharão uma pequena elevação estrutural para proporcionar uma maior visibilidade e evitar os danos causados pelo intenso fluxo de pedestres no local.