Prefeitura de Cabo Frio abre inscrições para a primeira edição do Projeto Escola de Férias

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Projeto Escola de Férias, promovido pela Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Educação. Pais, responsáveis ou o próprio aluno maior de 18 anos interessados em participar devem procurar a secretaria da unidade escolar onde está matriculado até sexta-feira (7) e realizar a inscrição. As atividades iniciam na segunda-feira (10) e seguem até o dia 30 de janeiro com 4h diárias de atividades.

O projeto foi elaborado com o objetivo de reforçar os conteúdos para os alunos da rede municipal de ensino, durante o recesso escolar, e ainda, promover atividades pedagógicas de forma lúdica. O Projeto Escola de Férias na Educação Infantil será denominado “Brincando nas Férias” e, no Ensino Fundamental/Médio, “Reforçando a Aprendizagem”.

As atividades ocorrerão preferencialmente no turno da manhã e serão oferecidas duas refeições por dia aos alunos inscritos. As equipes diretivas de cada unidade escolar serão responsáveis pela organização do horário das ações, conforme as especificidades. Por isso, é importante que os responsáveis acompanhem os informes disponibilizados nos canais oficiais da escola.

Os alunos da Educação Infantil no “Brincando nas férias” terão como proposta uma opção de lazer, que contemple atividades lúdicas e divertidas que contribuam para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos, que proporcionem o aprender brincando. A programação contará com atividades de teatro, narração de histórias, oficinas de dança, música, culinária, reciclagem, brincadeiras, jogos e oficinas.

Já os estudantes do Ensino Fundamental e Médio com o “Reforçando a Aprendizagem” poderão acessar os conteúdos de cada segmento, com o objetivo de revisitar os conteúdos do ano letivo, com ênfase nas aulas de Língua Portuguesa, além das demais áreas de conhecimento propostas.

As unidades escolares seguirão o protocolo sanitário para o combate à disseminação da Covid-19, aprovado pela Comissão Municipal de Prevenção e Controle de Infecção- COMCIES, e disponível no site oficial da Secretaria de Educação (Início – Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio).