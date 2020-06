Prefeitura de Cabo Frio acolhe 143 pessoas em situação de rua durante pandemia

Em pouco mais de três meses do início do isolamento social como medida preventiva de propagação ao novo coronavírus, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e da Mulher (Sedesdim) realizou 143 acolhimentos institucionais. Os dados são de 16 de março até esta sexta-feira (19).

Para evitar a contaminação, a pasta criou em abril um Plano de Contingência com algumas ações emergenciais. Entre elas está a criação de um novo Centro de Acolhimento Provisório, que funciona no Parque Burle, com cerca de 30 vagas. O espaço está em conformidade com as normas de higiene e segurança preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com banheiros diferenciados para ambos os sexos e para funcionários. O Centro de Acolhimento funciona como equipamento de triagem e segue as regras da Casa de Passagem. Esta, por sua vez, serve para acolhimento do grupo de risco.

As abordagens nas ruas são feitas pelas equipes do Serviço Especializado de Assistência Social (Creas) e da Casa de Passagem. As pessoas abordadas têm a temperatura aferida e, caso apresente algum sintoma da covid-19, são encaminhadas para uma unidade de saúde. Em caso de recusa, um relatório é elaborado com o nome e local de abordagem e encaminhado à Secretaria de Saúde. As equipes de campo da Sedesdim utilizam equipamentos apropriados como máscara, touca, luva e avental a fim de preservar a saúde de todos.

A população pode e deve colaborar com a ação do Serviço Especializado de Assistência Social informando sobre a localização de moradores em situação de rua por meio dos números (22) 3199 9932 ou 3199 9934. O sigilo é garantido.