Prefeitura de Cabo Frio adquire 20 novas caçambas para coleta de resíduos e entulhos

A Prefeitura de Cabo Frio adquiriu 20 caçambas metálicas para otimizar a coleta de resíduos urbanos e também de entulhos, gerando uma economia de cerca de R$ 30 mil por mês. A entrega dos recipientes ocorreu na manhã da última quarta-feira (16), na Praça Porto Rocha, com a presença do prefeito José Bonifácio e do presidente da Comsercaf, Heitor Fonseca.

As caçambas serão distribuídas de forma que atendam diversos pontos da cidade. Além dos recipientes, a autarquia municipal recuperou um caminhão poliguindaste, que será responsável pelo deslocamento das unidades. Os cemitérios municipais da cidade também terão caçambas à disposição.

O prefeito José Bonifácio ressaltou o investimento em equipamentos próprios, diminuindo gastos com aluguéis. Ele informou que a Comsercaf será a responsável por retirar a caçamba para esvaziar e recolocá-la no local e também conta com a colaboração dos moradores para manter a cidade limpa.