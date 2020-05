Prefeitura de Cabo Frio afirma que fará entrega de 551 cestas básicas na Gamboa e Jacaré amanhã

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e da Mulher (Sedesdim), fará a distribuição de 551 cestas básicas para moradores dos bairros Gamboa e Jacaré que realizaram cadastro socioeconômico e se encaixam nos critérios estabelecidos para o recebimento. A entrega será nesta terça-feira (12), a partir das 9h, na Escola Municipal Cecília Nogueira Machado, no bairro Jacaré.

Acesse a lista com os contemplados

Para receber a cesta é necessário apresentar originais e cópias do RG, CPF e comprovante de residência. A distribuição obedecerá a seguinte ordem: cadastrados com iniciais de A a J serão atendidos das 9h às 12h e os demais, que tem o nomes iniciados de K a Z, das 13h às 16h. Os critérios para o recebimento são renda familiar menor, composição familiar numerosa e a existência de pessoas idosas e/ou com deficiência no domicílio. A Sedesdim ressalta que não atenderá moradores que não constem na lista.

A Guarda Civil Municipal fará o apoio logístico durante a entrega para garantir o espaçamento de um metro e meio entre cada pessoas e evitar aglomerações.

A Escola Municipal Cecília Nogueira Machado fica localizada na Avenida Wilson Mendes, s/n.