Prefeitura de Cabo Frio afirma que internações por Covid na rede pública municipal estão zeradas há 15 dias

Cabo Frio permanece há 15 dias com os leitos de saúde da rede pública municipal sem pacientes internados por covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico desta quinta-feira (9), o número de internações pela doença, seja na UPG ou enfermaria, está zerado.

A constância deste cenário no município reforça a importância do papel de cada cidadão para o enfrentamento do coronavírus. Neste momento, Cabo Frio está aplicando a dose de reforço em pessoas que tomaram a segunda há mais de cinco meses. Além deste grupo, o município segue realizando a repescagem em pessoas acima de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose da vacina. O calendário completo é divulgado no site da Prefeitura (www.cabofrio.rj.gov.br).

O secretário de Saúde, Felipe Fernandes, reforça que o avanço da vacinação reflete no quadro de internações na cidade, e convoca a população para completar o ciclo vacinal com todas as doses determinadas pelo Ministério da Saúde.

“Já vacinamos mais de 90% da população com a primeira dose, e mais de 70% já tem o ciclo vacinal completo. Então, a segunda dose e a dose de reforço são muito importantes, pois aumentam a proteção contra a covid-19 e ajudam a prolongá-la. Quem perdeu o prazo da aplicação, também deve comparecer para se vacinar. O estoque é separado em primeira e segunda dose, e as vacinas ficam reservadas. Quem está no período para aplicação da dose de reforço também deve procurar a unidade de saúde para se imunizar. O avanço da imunização é uma ação conjunta e conta também com cada cidadão que se vacina conforme o calendário”, diz Felipe.

A Prefeitura disponibiliza atendimento e testes para toda a população. Quem estiver com sintomas leves deve procurar as unidades de saúde próximas à residência, ou a tenda de atendimento para covid, localizada ao lado da UPA do bairro Parque Burle, para encaminhamento do teste de diagnóstico. Em caso emergencial, o atendimento é realizado nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).