Prefeitura de Cabo Frio anuncia contratação imediata para profissionais da Educação

Com o intuito de iniciar o ano letivo sem causar prejuízos aos alunos, a Secretaria Municipal de Educação determina a contratação emergencial para garantir que as unidades recebam os estudantes a partir desta segunda-feira (10).



Foi realizada, nesta sexta-feira (7), uma reunião com a Comissão dos Diretores para orientar os procedimentos que deverão ser seguidos pelos diretores na chamada dos servidores. O critério inicial de convocação será a data do memorando de encaminhamento e, em caso de empate, terá prioridade o servidor com maior idade.



Os editais n.º 04/2020 e n.º 05/2020 que, respectivamente, tratam da prorrogação dos cadastros de reserva e da convocação dos classificados, regidos pelos editais n.º 65/2018 e n.º 30/2019, foram cancelados.



Todos os servidores que estiveram ativos até 31 de dezembro de 2019 devem aguardar o contato do diretor para se apresentar na unidade em que prestou serviço.



CONFIRA O EDITAL N.º 06/2020