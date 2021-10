Prefeitura de Cabo Frio anuncia novo mutirão para pesagem e atualização do Bolsa Família

Com o objetivo de facilitar o cadastramento, atualização de dados e esclarecimento de dúvidas, a Prefeitura de Cabo Frio realiza na próxima quarta-feira (6), na praça do Jardim Esperança, uma ação intersetorial de acompanhamento para as famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família. As atividades acontecem das 9h às 16h, com checagem de peso, altura, verificação do cartão vacinal, pré-natal das mulheres gestantes, entre outras ações. As atividades contam com apoio da Associação de Moradores do bairro.

Homens e mulheres beneficiários do programa podem participar. No local, equipes do Centro Municipal de Alimentação e Nutrição acompanharão as ações, realizando orientação nutricional. Também será feito o cadastramento no Sisvan, que é um sistema de informação que visa descrever e predizer de maneira contínua, tendências das condições de nutrição e alimentação da população. Alunos de nutrição de universidades da cidade também marcarão presença apoiando as ações.

Equipes da Secretaria de Saúde também irão realizar a identificação das crianças com atraso vacinal, além de fazer abordagens às mulheres com relação à coleta do exame do colo do útero. A Secretaria de Educação marcará presença identificando crianças que não estão frequentando as aulas, ou acessando a plataforma Google Sala de Aula, que a Prefeitura disponibiliza para estudos on-line. Já a Secretaria de Assistência Social auxiliará os moradores na atualização do CadÚnico, e vai orientar as pessoas que precisam, por exemplo, inserir algum membro da família no cadastro do Governo Federal.

Os beneficiários de outros locais da cidade também podem participar. Para isso, basta comparecer no mutirão, apresentar cartão de vacina para as crianças, cartão do pré-natal em caso de gestantes e cartão do Bolsa Família com o Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário. Quem tiver o Passaporte da Família também deve apresentar o documento.

Devido à pandemia da Covid-19, todos os protocolos de segurança e prevenção serão seguidos no espaço. Para evitar a proliferação da doença, é importante que cada cidadão utilize máscara cobrindo o nariz e a boca, evite levar as mãos ao rosto, mantenha a higienização com álcool 70% e respeite o distanciamento social.