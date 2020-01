Prefeitura de Cabo Frio apreende talões de estacionamento falsificados

A Prefeitura de Cabo Frio faz um alerta aos motoristas que circulam na cidade. Nos últimos dias, foram apreendidos talões de estacionamento falsificados com pessoas fazendo cobrança ilegal, conhecidos como flanelinhas, no bairro Peró. Desde o dia 1º de janeiro, não é mais utilizado o talonário físico. Uma nova modalidade de gestão foi implantada, por meio do “Cabo Frio Rotativo”, com a instalação de 43 parquímetros distribuídos pela cidade, além de agentes de vendas, compras pelo aplicativo “DigiPare”, pelo site “DigiPare”, central de atendimento e por sms.

Na sexta-feira (3), foi realizada uma operação integrada da Secretaria de Mobilidade Urbana junto à Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e a Polícia Militar para coibir as ações de flanelinhas nos pontos mais críticos da cidade. Ao todo, a operação apreendeu 22 pessoas que foram encaminhadas para a 126º Delegacia de Polícia de Cabo Frio. Além do talonário falso, foi identificada a cobrança de até R$ 30 por veículo, incluindo placas do município, que estão isentas de cobrança. Muitos desses veículos ficam ainda parados em locais irregulares e estão sujeitos a multas.

“Precisamos alertar os motoristas de que não existe mais cobrança com talão em Cabo Frio. Vamos realizar operações durante toda a alta temporada para combater esta prática ilegal. Quem for pego, será encaminhado para a delegacia”, explicou o secretário de Mobilidade Urbana, Everaldo Loback.

Em caso de cobrança de estacionamento rotativo com talões ou presença de flanelinhas, o cidadão deve acionar a Polícia Militar pelo telefone 190 e informar o local da ocorrência.