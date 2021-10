Prefeitura de Cabo Frio apresenta novo relatório quadrimestral de ações da saúde

A Prefeitura de Cabo Frio apresentou, nesta quarta-feira (20), o segundo Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RQDA) de ações da saúde de 2021. O encontro aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores, e foi transmitido ao vivo pelas redes sociais.

O relatório é um instrumento normativo instituído a partir da legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), e tem como objetivo o acompanhamento e monitoramento das ações da saúde no desenvolvimento do Plano Municipal de Saúde.

Conduzido pela Secretária Adjunta de Administração e Saúde, Kamila Vianna, e pela Superintendente de Gestão, Alexandra da Silva Gomes, a apresentação abordou o levantamento detalhado do segundo quadrimestre, destacando as principais ações realizadas, o cenário de adoecimento e mortalidade do município e análise situacional da rede de saúde, além das demais ações desempenhadas pela Secretaria.

A pandemia e as ações de combate e enfrentamento ao coronavírus realizadas pela Secretaria de Saúde durante o período foi pontuado na reunião. Foram citados dados como índices de contaminados, ocupação de leitos, ações de combate e cobertura vacinal contra a covid-19, valores gastos, entre outros.

Embora já tenha feito a apresentação do relatório do segundo quadrimestre, a Secretaria de Saúde ainda está agendando uma data para apresentar os relatórios do primeiro quadrimestre de 2021 no plenário do Poder Legislativo. Isso porque a apresentação dos quatro primeiros meses deste ano foi solicitada no dia 31 de maio, por meio do Ofício 154/2021, mas em 1º de junho a Câmara respondeu, por meio do Ofício 039/2021, que a Casa Legislativa estava impedida de atender à solicitação por conta da suspensão parcial das atividades, normatizada pelo ato 011/2021.