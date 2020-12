Prefeitura de Cabo Frio apresenta previsão de orçamento de R$ 883 milhões para 2021

A Prefeitura de Cabo Frio apresentou na manhã desta quarta-feira (2) a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021, que prevê uma arrecadação de R$ 883.464.944,16 e que foi discutida com a Comissão de Finanças e Orçamento da Casa Legislativa.

A apresentação, coordenada pela Secretaria Municipal de Fazenda, aconteceu por meio de audiência pública, com transmissão on-line, feita do plenário da Câmara de Vereadores nos canais oficiais da casa legislativa nas plataformas digitais Youtube e Facebook, por conta da restrição de acesso ao plenário, como medida de prevenção e combate à pandemia do COVID-19.

A solenidade contou com a presença do secretário de Fazenda, Bruno Aragutti. Na audiência, o secretário adjunto da pasta, Paulo César de Souza, apresentou em detalhes os números do orçamento geral do município, divididos por categoria das receitas e despesas para o ano de 2021.

A previsão orçamentária do município de Cabo Frio para 2021 está disponível para consulta e download no link: https://cabofrio.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/loa-cabo-frio-2021.pdf