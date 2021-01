Prefeitura de Cabo Frio atua para combater atuação flanelinhas nas ruas da cidade

A Prefeitura de Cabo Frio realizou hoje, dia 27, mais uma operação de combate à atuação de flanelinhas.

Realizada pelas Secretarias de Mobilidade Urbana, e Direitos Humanos e Segurança Pública, a ação contou com a participação de policiais civis e militares, guardas municipais e de agentes da Fiscalização de Posturas.

Durante todo o dia as equipes atuaram no estacionamento da Praia do Forte, conhecido como Bolsão da Juju, e ainda em todas as ruas adjacentes à Praça da Cidadania, Teatro Municipal e Canto do Forte.



Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, a ação, que teve início na última semana, acontecerá de forma frequente. “Essas pessoas cobram para tomar conta dos carros ilegalmente. Temos denúncias seguidas de tentativas de coação a funcionários da Prefeitura, e extorsão aos motoristas. Não vamos dar trégua a essa atividade”, ressaltou Buitrago.