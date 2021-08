Prefeitura de Cabo Frio coíbe início de construções irregulares no Parque do Mico Leão Dourado

Agentes da Secretaria de Meio Ambiente de Cabo Frio, em parceria com a 8ª Unidade de Policiamento Ambiental (Upam), realizaram uma ação de fiscalização, neste sábado (21), na área em torno do Parque Natural Municipal do Mico Leão Dourado. As ações fazem parte da atuação da Secretaria de Meio Ambiente e envolveram oito servidores da pasta e três policiais ambientais.

Durante o patrulhamento na localidade foram coibidos crimes ambientais. Entre os quais, a construção de cercas em locais de mata preservada e o início de construções irregulares em áreas do parque. Duas notificações para encerramento de construção foram emitidas, as cercas foram retiradas e um machado foi apreendido.

A população pode encaminhar denúncias de irregularidades para o e-mail meioambiente@cabofrio.rj.gov.br ou presencialmente na Secretaria de Meio Ambiente, que fica localizada na Av. Vereador Manoel Antunes, 204, bairro Braga. Ou ainda na sede do parque, que fica no Centro Hípico, em Tamoios.