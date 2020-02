Prefeitura de Cabo Frio conclui recapeamento do asfalto no Peró

A Prefeitura de Cabo Frio concluiu nesta terça-feira (18) o recapeamento do asfalto de 12 quilômetros de extensão das vias que dão acesso à Praia do Peró, certificada com o selo “Bandeira Azul”. A operação foi realizada pelas equipes da Secretaria de Obras e da Coordenadoria de Serviços Públicos. Ao todo foram utilizadas cerca de 2,3 toneladas de massa asfáltica.

A ação ocorreu do trevo da Gamboa, que liga os bairros Jacaré e Ogiva, até a orla da praia. O serviço começou em dezembro de 2018, mas precisou ser interrompido em janeiro por medida de segurança, devido ao grande tráfego de veículos na localidade, e foi retomado no início deste mês.

“É com muita alegria que entrego a obra de recapeamento do asfalto no Peró, que é uma área de grande movimentação turística e de relevância ambiental da nossa cidade. Nosso objetivo é garantir mais segurança e qualidade de vida para a nossa população”, comemorou o prefeito Dr. Adriano Moreno.

O assessor especial e responsável pela obra, Eduardo Leal, também celebrou a conclusão da operação. “Tivemos alguns contratempos por conta da movimentação no local e dos dias chuvosos, mas está pronto o recapeamento. Agora vamos focar em outros pontos da cidade”, destacou.