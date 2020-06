Prefeitura de Cabo Frio conclui reforma do Cras do Jardim Esperança

A Prefeitura de Cabo Frio concluiu a reforma do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do Jardim Esperança que foram realizados reparos nas redes elétrica e hidráulica, nas portas e janelas, além de pintura e obras de inclusão para acessibilidade. Ao todo, o espaço atende 5.672 famílias de 12 bairros da cidade.

Vinculado à Superintendência de Proteção Social Básica (SPSB) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e da Mulher (Sedesdim), o Cras do Jardim Esperança atende famílias dos bairros Caminho de Búzios, Jardim Peró, Jardim Esperança, Monte Alegre II, Parque Eldorado I, II e III, Reserva do Peró, Tangará, Vila do Ar, São Jacinto. O Residencial Monte Carlo (Minha Casa, Minha Vida) é atendido por meio da Equipe Volante Rosa Brandão, que é ligada ao Cras.

“O Cras passou por obras com o objetivo de ampliar a acessibilidade e melhorar o acolhimento aos nossos usuários. Com a pintura, reparos e serviços recebidos, a unidade conta com um ambiente mais claro, amplo e bastante acolhedor”, contou Aparecida Miranda de Almeida, superintendente de Proteção Social Básica da Sedesdim.

Devido à pandemia, o Cras do Jardim Esperança suspendeu as atividades presenciais, mas realiza atendimentos emergenciais referentes ao Programa Bolsa Família, ao Cadastro Único, ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), assim como atividades administrativas, das 8h às 17h. Nas situações descritas, são adotadas todas as medidas de prevenção e combate ao coronavírus.