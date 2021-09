Prefeitura de Cabo Frio dá prazo para Prolagos resolver problemas no tratamento de esgoto no Jardim Esperança

A Prefeitura de Cabo Frio deu prazo de 20 dias para a Prolagos, concessionária responsável pelos serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto, colocar em pleno funcionamento a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Jardim Esperança, com 100% da capacidade de operação. Já a elevatória do Tangará deverá estar operando em até 15 dias. Caso a empresa não cumpra o determinado, poderá ser multada.

Os secretários de Obras e Serviços Públicos, Tita Calvet, e de Meio Ambiente e Saneamento, Juarez Lopes, estiveram com representantes da concessionária no último dia 24, nos canais do Tangará e do Jardim Esperança. Durante o encontro, mostraram o que vem ocorrendo e pediram solução.

Na visita, os secretários constataram que ambas as estações estão funcionando em desacordo com o necessário, deixando boa parte do esgoto escapar pelos canais de escoamento de águas pluviais, que seguem diretamente para os rios e lagoas.

Desde o início de agosto, equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos estão realizando a limpeza e o desassoreamento de ambos os canais de escoamento. O serviço, segundo a secretária Tita Calvet, não era realizado pelo poder público há 15 anos.

“O que constatamos quando começamos a fazer esse serviço de limpeza é que tanto a elevatória do Tangará quanto a ETE do Jardim Esperança não estão trabalhando com a capacidade total. Se estivessem, nesta época de pouca chuva, os canais de escoamento teoricamente deveriam estar praticamente secos, pois é assim que funciona o sistema de captação e tratamento de esgoto a tempo seco, adotado pelos municípios em que a Prolagos é a responsável pela captação. Mas quando fomos realizar a limpeza dos canais, vimos que tanto o do Tangará, quanto do Jardim Esperança, tinham água de esgoto que deveria estar sendo captada para elevatória, e não seguir pelos canais” explica a secretária.

LIMPEZA DOS CANAIS

O primeiro canal a passar por limpeza foi o do bairro Tangará, que passa também pelo bairro Caminho de Búzios. Nesta semana, equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos estão limpando o canal do Jardim Esperança, que passa próximo ao Condomínio Monte Carlo, o Minha Casa Minha Vida.

O objetivo da ação é evitar alagamentos e sobrecarga da rede de águas pluviais nos dias com maior volume de chuva.