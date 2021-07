Prefeitura de Cabo Frio divulga novas datas para fechamento orla da Praia do Forte

Desde o último sábado, dia 03, o trânsito na orla da Praia do Forte, em Cabo Frio, ficará parcialmente fechado para veículos motorizados. A pista no sentido Passagem ficará liberada apenas para pedestres e ciclistas. A mudança, que passa a valer a partir das 5h de sábado (3), será mantida até o mesmo horário da próxima segunda-feira (5).

Após esse período, ambos os sentidos serão liberados para veículos e condutores, passando por novo fechamento a partir das 5 horas do dia 10 até às 5h do dia 12 de julho; e a partir das 5h do dia 17 de julho até às 5h do dia 2 de agosto. O fluxo sentido Braga estará sempre liberado.

A interdição parcial no trânsito será novamente implantada pela Secretaria de Mobilidade Urbana com fiscalização da Guarda Civil Municipal. O fechamento para motoristas e demais condutores acontecerá no trevo do início da Praça das Águas, permitindo que os veículos façam o retorno, caso necessário.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, o novo fechamento da via foi repensado visando uma maior fluidez do trânsito no período tradicional de férias escolares.

Todas as datas de fechamento da orla da Praia do Forte constam no Decreto Municipal Nº 6.569/2021, disponível na edição Nº 232 do Diário Oficial, publicado nesta sexta-feira (2) no Portal da Transparência, no site da Prefeitura. As medidas atendem aos termos da Lei Federal 12.587/2012, que permite aos municípios a tarefa de planejar e executar a política de mobilidade urbana.