Prefeitura de Cabo Frio emite novo decreto de combate à disseminação ao Covid

Novas medidas de combate à disseminação do coronavírus foram anunciadas nesta segunda-feira (15) pelo prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio. O Decreto Municipal 6.475/2021 estabelece a atualização das medidas restritivas no município.

Entre as medidas estão a proibição de eventos, festas, passeios náuticos e da permanência de pessoas nas ruas entre as 23h e as 5h da manhã, exceto em trânsito. Também foram delimitadas restrições nas praias, no transporte de passageiros, nos serviços de hospedagem e no comércio em geral. Nas praias, por exemplo, não será permitida a colocação de mesa, cadeira e guarda-sol na areia. O objetivo é de que as praias fiquem abertas apenas para atividades físicas.

De acordo com o decreto, o descumprimento das medidas poderá resultar em advertências, apreensões ou interdição de estabelecimentos.

“Uma parte considerável da população está consciente e cumprindo as medidas necessárias. Mas, infelizmente, muitas pessoas não estão nem aí. Nesta semana tivemos diversos estabelecimentos interditados porque estavam com aglomerações. Então temos que jogar duro. A situação é muito grave, estamos falando de preservar vidas. Está morrendo gente toda hora. Esperamos que as medidas adotadas agora tenham o efeito esperado, porque, mais duro do que isso, só se a gente fechar a cidade, e não gostaríamos de precisar fazer isso”, declarou o prefeito.

Em relação ao transporte público, a circulação dos ônibus de linhas municipais terá que ocorrer apenas com passageiros sentados, sem o excedente de passageiros em pé. Já os meios de hospedagem terão que respeitar o limite de 50% da capacidade. Também foi anunciado o retorno de barreiras sanitárias nas entradas da cidade.

Nas repartições públicas municipais, o horário de atendimento será reduzido, das 9h às 16h. Com as novas medidas, apenas comércios considerados essenciais poderão funcionar em tempo integral. As demais categorias terão restrições de horário. O escalonamento dos horários de funcionamento das atividades econômicas tem o objetivo de evitar a superlotação no transporte público.

Confira o decreto na íntegra, com todas as medidas adotadas, no link: http://rj.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/cabofrio/?pagina=abreDocumento&arquivo=3FE80A5B804F