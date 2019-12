Prefeitura de Cabo Frio implanta novo sistema de estacionamento rotativo

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, começou a instalar na segunda-feira (16) na Praia do Forte os parquímetros para a modernização da gestão do estacionamento rotativo do município. Os bairros Peró e Centro também serão contemplados nesta primeira fase. A cobrança pelos novos equipamentos acontece a partir do dia 1 de janeiro de 2020.

Com o sistema “Cabo Frio Rotativo”, o condutor poderá comprar créditos de estacionamento de seis maneiras: pelo aplicativo de celular “DigiPare”, pelo site “Digipare”, na central de atendimento, no próprio parquímetro, por SMS ou nos pontos de venda.

O objetivo é aumentar a rotatividade das vagas, dar eficiência e modernizar o estacionamento, que contará com 43 parquímetros distribuídos pela cidade. O novo modelo integra soluções tecnológicas para garantir o conforto do usuário e oferecer mais praticidade, reduzindo o tempo de espera e facilidade no pagamento.

Inicialmente, as regras serão as mesmas, com exceção das praias, que também passam a funcionar com a tarifa de R$ 2 por hora. O horário de cobrança do “Cabo Frio Rotativo” será de 8h às 00h.

O Decreto 5.020, de 18 de outubro de 2013, regulamenta a lei 1.497 de 21 de dezembro de 1999 que dispõe sobre o sistema de estacionamento rotativo pago em vias e logradouros públicos das áreas urbanas do município de Cabo Frio.

O sistema “Cabo Frio Rotativo”, que conta com 6 canais de pagamento, além de uma Central de Controle Operacional, tem um custo de operação de R$ 114.783,25 por mês.