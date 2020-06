Prefeitura de Cabo Frio inicia inscrições para o comando da Guarda Civil

A Prefeitura de Cabo Frio abriu nesta segunda-feira (15) as inscrições para a função de comandante da Guarda Civil. Interessados em se candidatar a vaga devem preencher o formulário de requerimento disponibilizado na sede da corporação até sexta-feira (20), das 8h às 12h e das 14h às 16h. O processo será por meio de eleição direta e secreta, com a participação de todos os guardas civis municipais. Essa será a segunda vez que há eleição para essa função no município baseada unicamente na vontade dos agentes, expressa de forma democrática nas urnas.

Poderão se candidatar à função de comandante da Guarda Civil candidatos que preencherem, até o encaminhamento das inscrições, os seguintes requisitos: possuir formação em Ensino Médio completo; fazer parte do corpo efetivo da Guarda Municipal de Cabo Frio; ostentar notória conduta ilibada; ter, no mínimo, dez anos de serviço prestado à corporação; não ter sido condenado em processo disciplinar com pena de suspensão nos últimos cinco anos.

Os registros das candidaturas serão analisados pela Comissão Eleitoral. A votação acontecerá na sala de reunião na sede da Guarda no dia 27 junho de 2020, das 8h às 18h. A apuração dos votos será efetuada imediatamente após o término da votação. O mandato do cargo terá validade de dois anos. O candidato eleito, após sua nomeação, deverá manter sua postura de equilíbrio e idoneidade perante os seus pares e superiores, não podendo cometer qualquer transgressão disciplinar.

O edital completo pode ser conferido por meio do link https://bit.ly/2YQMuU3. A sede da Guarda fica localizada na Rua Governador Valadares, nº 326, em São Cristóvão.