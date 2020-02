Prefeitura de Cabo Frio inicia obras de recuperação no Dormitório das Garças

O secretário de Meio Ambiente, Mario Flavio Moreira, acompanhou nesta quinta-feira (13) as obras de recuperação do Parque Ecológico Municipal Dormitório das Garças, iniciadas esta semana. Elas estavam previstas para a primeira semana de março, no entanto, foram antecipadas. O prazo para conclusão é de até 90 dias.

“O Parque foi inaugurado em 05 de junho de 2007 e manteve atividades permanentes de educação e recuperação ambiental, visitação guiada, capacitação de jovens em agentes ambientais, acolhimento de prestadores de serviços sociais, entre tantos outros até dezembro de 2012. Após esse período o Parque foi fechado para visitação pública em virtude de sucessivos episódios de queimadas na sua estrutura física, tendo passado por pequenas reformas sem ter voltado efetivamente ao pleno uso público. Com a obra esperamos devolver à comunidade um importante espaço turístico e de educação ambiental, com grande potencial e importância ambiental para o município e para a região dos lagos”, comentou.

A licitação da obra inclui a recuperação do pórtico da entrada, a estrutura administrativa, os banheiros, a passarela que liga a entrada do parque até o Canal do Itajuru bem como a extensão da tela de arame ao longo da Avenida Wilson Mendes. O padrão do projeto arquitetônico será mantido.

O valor da obra está orçado em cerca de R$400 mil, oriundos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, fruto das multas, taxas de licenciamento ambiental, autos de infração e do estacionamento da praia do Peró.