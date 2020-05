Prefeitura de Cabo Frio inicia segunda etapa do Projeto de Delimitação do Parque Natural Municipal do Mico Leão Dourado

Com objetivo de preservar a fauna e flora da maior remanescente de vegetação do município de Cabo Frio, a Prefeitura iniciou nesta terça-feira (19), a segunda etapa do Projeto de Delimitação do Parque Natural Municipal do Mico Leão Dourado.

A área com 645 hectares fica localizada em Tamoios, segundo distrito, e conta uma vegetação única e animais típicos da Mata Atlântica brasileira que estão ameaçados de extinção. Entre eles o Mico-leão-dourado, a preguiça de coleira e uma gama de pequenos mamíferos, répteis e aves.

“O projeto irá contribuir para delimitar parte da área, impedir as invasões, aberturas na mata e outras atuações ilegais que degradam o meio ambiente”, explicou o gestor do Parque, Diego Moura.

Os trabalhos desta etapa consistem na limpeza e cercamento de uma área de 2.642 metros para implantação de mourões cercados. Esse trecho está localizado às margens da principal estada que corta o parque. A previsão de conclusão é de até 90 dias.

Com recursos provenientes do convênio com o Ministério do Meio Ambiente, o projeto foi iniciado em 2014. O estudo técnico da área e da fauna e flora, ação da primeira etapa, só foi realizado em 2015. Como uma das principais ações da atual gestão é a preservação dos bens naturais do município, a Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Coordenadoria de Gestão Governamental, retomou as atividades em 2019 para regularização do projeto. A próxima etapa consiste no plantio de mudas nativas da região e a última, a implantação de placas educativas e informativas no local.

“Delimitar a área do parque é de extrema importância não só para recomposição, restauração e ordenamento do meio ambiente, como também para valorização do espaço natural e único que o município possui. Preservar a natureza é garantir a qualidade de vida para a população. Uma cidade sustentável, que se preocupa com ecossistema, é uma cidade com saúde”, explicou Mário Flávio Moreira, secretário de Meio Ambiente.