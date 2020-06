Prefeitura de Cabo Frio lança feira de exposição artesanal on-line

A Secretaria de Turismo, lança a I Feira On-line Cabo Frio Artesanal. Com exposição de produtos elaborados pelos artistas locais, a iniciativa tem como objetivo fomentar a economia do segmento, captando vendas para amenizar o impacto socioeconômico provocado pela pandemia do coronavírus (COVID-19).

Utilizando o modelo de eventos em plataformas on-line, o projeto virtual será realizado por meio do perfil no Instagram e página no Facebook da Feira com postagens individuais para cada artesão, que também será o responsável direto pela comercialização do seu produto artesanal.

Poderão participar do evento os empreendedores já cadastrados em um dos eventos/espaços dos Territórios Turísticos, residentes em Cabo Frio, que se inscreveram através das respectivas coordenações.

O projeto abrangerá todos os segmentos desde que o produto seja feito pelo próprio inscrito, de maneira artesanal. Está incluído o artesanato, pintura decorativa, artes plásticas e visuais, gastronomia, entre outros.

O evento acontecerá entre os dias 10 de junho e 15 de julho de 2020 no Instagram @cabofrioartesanal e Facebook Cabo Frio Artesanal Feira Online – Territórios Turísticos.

Confira a programação das transmissões ao vivo:

10/06 – 16h

Transmissão ao vivo com Paulo Cotias

Economia Criativa – renovando em tempos de crise

11/6 – 18h

Transmissão ao vivo com Kelly Aoki

Valorização da Marca Local e Ideias para divulgação digital

12/06 – 19h

Transmissão ao vivo

Aula de dança com o projeto Forró na Praça

15/06 – 18h

Show Encerramento Cabo Frio Artesanal com Wagner Rago e Vinni Azevedo

Parceria Assom Lagos