Prefeitura de Cabo Frio lança Programa on-line sobre turismo

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Turismo, lança nesta quarta-feira (29), o Programa on-line Cabo Frio + Ecoturismo. A proposta é levar semanalmente entrevistas com especialistas da área cultural, turística e ambiental, com objetivo de promover o debate e fomentar a atividade no município.

O espectador poderá assistir no Facebook da Secretaria de Turismo, a partir das 19h.

Na live de estreia a entrevistada será Elizabeth Franco, professora; bióloga; condutora ambiental e agente cultural e de Marta Rocha; empresária na área do turismo; especialista em gestão de projetos. Com mediação do secretário Paulo Cotias, a pauta será o Turismo Ecológico no Pontal do Peró.

As reuniões acontecerão todas as quartas-feiras, em formato de live, onde serão discutidas políticas públicas e ideias. O objetivo é integrar especialistas e a sociedade civil no desenvolvimento de ações e projetos.

A participação de toda população é de extrema importância.