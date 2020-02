Prefeitura de Cabo Frio participa de audiência do projeto MPF Praia Limpa

Nesta terça-feira (4) representantes da Prefeitura de Cabo Frio participaram de uma audiência pública, promovida pelo Ministério Público Federal (MPF), para discutir o andamento do projeto “MPF Praia Limpa”, que tem com o objetivo o ordenamento do comércio e limpeza da Praia do Forte. O encontro aconteceu na Associação Atlética Cabofriense, no Centro.

Estiveram presentes o Procurador Federal Leandro Mitidieri; Jorge Marge, secretário de Ordem Pública; Mário Flávio, secretário de Meio Ambiente; Marcio Soren, coordenador de Defesa Civil; Eduardo Beranger, Procurador Municipal; o Procurador da Comsercaf, Vinicius Martins, além de quiosqueiros e ambulantes.

Durante a audiência, foi abordada a necessidade de ser respeitado o limite de mesas e cadeiras de cada barraca e dos comerciantes disponibilizarem lixeiras e depósitos de lixo. Cerca de 80 funcionários da Comsercaf realizam a limpeza da praia duas vezes ao dia. Além disso, foram instalados 20 contentores nas principais saídas da areia para que os banhistas possam descartar os resíduos. Já a Defesa Civil, irá promover uma vistoria no comércio que utiliza gnv e também vai oferecer um curso de primeiros socorros, com data ainda a ser definida.

“O curso será aberto para todos os comerciantes. Será uma forma de capacitar os profissionais locais e promover mais segurança para os frequentadores da praia” fala Márcio Soren, Coordenador de Defesa Civil.