Prefeitura de Cabo Frio promove debates sobre os 14 anos da Lei Maria da Penha

Encontros terão temas diversos e serão realizados no Facebook da Coordenadoria-Geral dos Direitos da Mulher

Em celebração aos 14 anos da Lei Maria da Penha, a Prefeitura de Cabo Frio vai promover cinco lives durante o mês de agosto. Em cada encontro será abordado um tema relativo à norma e todos serão realizados sempre às 10h pelo Facebook da Coordenadoria-Geral dos Direitos da Mulher (Cogedim), que é vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e da Mulher (Sedesdim). O endereço é https://www.facebook.com/cgdmulhercf/.

De acordo com a organização da Cogedim, o objetivo das lives é conscientizar, debater e expor os avanços legislativos, tanto referente à teoria quanto à aplicação da lei na prática, já que a regra surge do clamor das entidades de proteção à mulher e de vários tratados internacionais ratificados pelo Brasil.

“Apesar de ser um poderoso instrumento para coibir e enfrentar a violência domestica contra as mulheres, após 14 anos ainda nos deparamos com inúmeros casos de violência que nos obrigam a continuar realizando ações de conscientização, pois infelizmente ainda lidamos com o crescimento da violência contra a mulher e com número grande de feminicídio no Brasil”, explica a coordenadora-geral Nilma Carneiro.

Confira abaixo o cronograma das lives:

Live 01

Quinta-feira, dia 06, às 10h

Tema: Gênero e Diversidade

Live 02

Quarta-feira, dia 12, às 10h

Tema: 14 anos da Lei Maria da Penha: avanços teóricos e práticos

Live 03

Quarta-feira, dia 19, às 10h

Tema: Conflitos psicológicos /Lei Maria da Penha

Live 04

Quinta-feira, dia 26, às 10h

Tema: A importância da REDE para o desenvolvimento dos atendimentos as mulheres vítimas de violência.

Live 05

Segunda-feira, dia 31, às 10h

Tema: O Centro Especializado de Atendimento a Mulher (Ceam) em números.