Prefeitura de Cabo Frio promoverá palestra para contadores municipais

A Prefeitura de Cabo Frio promove no dia 11 de março, às 9h, o “Café com Contadores”. O encontro, que acontece no Green Hotel, tem como objetivo promover a capacitação dos servidores municipais da Secretaria de Fazenda. Em parceria com a empresa Sigma Tecnologia Empresarial, a palestra tem como público-alvo os contadores do município e aqueles que fazem parte de equipes econômicas.



O Café com Contadores vai tratar da importância do Valor Adicional Fiscal (VAF) e terá como palestrante Reginaldo Alves, estatístico e analista em receitas públicas que abordará a implantação do SIGMAVAF – Sistema de Gestão, Monitoramento e Análise da Apuração do Valor Adicionado Fiscal, o uso do SIGMAVAF pelo contador e a importância da Declaração Anual para o Índice de Participação dos Municípios para Cabo Frio.



O secretário de Fazenda, Clésio Guimarães, destaca que o tema será discutido de forma técnica, com pessoal habilitado.



“Vamos falar da atualização das leis, prazos e valores, estimular que a declaração seja feita dentro do prazo, da forma mais correta para que não haja perdas ao município e assim melhorar nossa participação no ICMS. Todos os contadores estão convidados”, disse.



O Green Hotel fica na Avenida Teixeira e Souza, nº 1056, na Vila Nova, em Cabo Frio.