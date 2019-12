Prefeitura de Cabo Frio realiza ações de ordenamento no trânsito no bairro Peró

A Prefeitura de Cabo Frio iniciou na quarta-feira (18) a implantação da sinalização horizontal na Avenida Marlim, que inclui a pintura das lombadas e da faixa longitudinal. O serviço está sendo executado pela a Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMMURB) em parceria com a Secretaria de Obras, que está recapeando vias da localidade. A operação faz parte de um programa de ações que serão implementadas gradativamente.

“Sabemos que o Bandeira Azul na Praia do Peró e todos os atrativos naturais que o bairro apresenta, atraem diversos visitantes. O trânsito fica sobrecarregado no verão, causando congestionamentos e para isso estamos implementando soluções para reordenar e viabilizar o fluxo”, destacou Everaldo Loback, Secretário de Mobilidade Urbana.

De acordo com a demanda e a necessidade, serão enviados agentes de mobilidade para auxiliar no ordenamento viário do Peró, além de rondas diárias da Equipe de Fiscalização de Transportes Urbanos de forma a garantir que as leis de trânsito sejam respeitadas.