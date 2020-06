Prefeitura de Cabo Frio realiza campanha de conscientização em Maria Joaquina

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Companhia de Serviços (Comsercaf), realizou no bairro Maria Joaquina, uma campanha de conscientização de descarte correto de resíduos de construção civil, galhos e inservíveis. Os funcionários da autarquia distribuíram panfletos e cartazes com orientações sobre como deve ser feito o despejo, utilizando os equipamentos de proteção individual necessários para a prevenção do Covid-19.



Maria Joaquina é um dos bairros com maior índice de descarte irregular de resíduos de Cabo Frio. Por dia, cerca de cinco pontos de despejo são identificados. Ficando atrás somente de Tamoios, onde são registrados uma média de 10 pontos diários.

Para descartar o lixo de forma correta, a população deve colocar os entulhos e inservíveis dentro de sacolas plásticas. A autarquia estipula a coleta de até 3 m³ de lixo. Acima dessa quantidade, o descarte é de responsabilidade do cidadão, que deve contratar uma caçamba. Em casos de descarte irregular ou poda sem autorização dos órgãos competentes, o responsável será notificado e, em seguida, multado com base na Lei nº 2330/2010. As multas podem variar de acordo com a quantidade de resíduos e o impacto ambiental promovido.

“Desde março, 130 colaboradores que fazem parte do grupo de risco, foram temporariamente afastados de suas funções, em cumprimento ao decreto municipal, que determina regras para a prestação de serviços públicos. Com esse afastamento, a operação fica defasada. Além disso, a população precisa se conscientizar de que o lixo é uma responsabilidade de todos e cada um precisa fazer a sua parte”, diz Dario Guagliardi, presidente da Comsercaf.