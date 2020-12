Prefeitura de Cabo Frio realiza mutirão de limpeza e manutenção na Gamboa

A Prefeitura iniciou nesta segunda-feira (21), um mutirão de limpeza e manutenção na Gamboa.



As ações programadas para atender as principais demandas da localidade serão realizadas até quinta-feira (24).

Cerca de 50 toneladas de resíduos descartados de forma irregular, foram coletadas na localidade.



As ruas do bairro recebem serviços de capina, varrição, roçada, limpeza de bueiros, retirada de resíduos de construção civil, galhos e inservíveis. O trabalho executado por 20 funcionários, conta com o auxílio de 5 caminhões e 2 retroescavadeiras.



“Estamos priorizando a limpeza do local por meio do mutirão para dar mais agilidade e eficiência à limpeza, mas para manter o trabalho de hoje é necessário que os moradores e comerciantes façam o descarte correto do lixo e respeitem os dias e horários de coleta”, afirma Dario Guagliardi, presidente da Comsercaf.