Prefeitura de Cabo Frio realiza seleção para cursos em parceria com o IFRJ Arraial do Cabo

A Prefeitura de Cabo Frio divulgou, nesta segunda-feira (24), o edital do processo seletivo de vagas remanescentes para cursos de pós-graduação do IFRJ Arraial do Cabo. A organização do certame é uma cooperação técnica entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) e a Secretaria Adjunta de Ciência e Tecnologia de Cabo Frio.

As inscrições ocorrem entre os dias 1º e 11 de fevereiro, na sede da Prefeitura de Cabo Frio (Praça Tiradentes s/n, Centro) das 9h às 17h. Para participar, o candidato deve apresentar no ato da inscrição a carta de intenção e currículo lattes.

Na carta de intenção deverá constar a análise do artigo indicado na bibliografia do processo seletivo e a linha de projeto com resumo sucinto da proposta de pesquisa.

Acesse aqui o edital com as especificações do processo seletivo.

O processo ocorre em três fases, sendo a primeira a análise da carta de intenção, seguida da análise dos currículos dos candidatos e encerrando com uma entrevista remota. O resultado final será divulgado no dia 01 de março.

As vagas remanescentes são destinadas aos candidatos interessados em ingressar nos Cursos de Pós-Graduação (Especialização) em Ciências Ambientais em Áreas Costeiras (CAAC) e Tecnologias Digitais Aplicadas ao Ensino (TDAE) (Lato sensu).

O Termo de Cooperação Técnica não implica transferência de recursos entre as partes e tem validade de um ano, podendo ser renovado por igual período.