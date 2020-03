Prefeitura de Cabo Frio recebe UTI Móvel como medida de enfrentamento ao COVID-19

A iniciativa faz parte de uma série de ações de infraestrutura na saúde do município para garantir o atendimento à população contra o coronavírus

A Prefeitura de Cabo Frio recebeu na manhã desta terça-feira (24) ambulâncias equipadas com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que vão auxiliar no atendimento durante o período de pandemia do coronavírus. São três unidades móveis, destinadas a crianças, idosos e adultos, que possuem equipamentos como cardioversor com desfibrilador automático, respirador artificial, bomba de infusão, aspirador de secreções, kit para entubação, entre outros.

“Vamos vencer a curva de aumento da propagação do coronavírus, prevista para o mês de abril. A aquisição da UTI móvel é mais uma medida necessária para que possamos salvar a vida das pessoas. Cabo Frio hoje está preparada para qualquer eventualidade e isso não seria possível sem os profissionais da saúde, Guarda Municipal, Postura, Segurança e toda a população que está em quarentena”, disse Dr. Adriano Moreno.

Prefeitura solicita que população permaneça em casa

A Prefeitura de Cabo Frio ressalta a necessidade de que os cidadãos fiquem em suas casas, evitando a aglomeração de pessoas e a disseminação do vírus. Como medida preventiva visando a saúde a população cabo-friense, o prefeito Dr. Adriano Moreno regulamentou ações de enfrentamento ao COVID-19 previstas nos decretos nº 6.202, de 13 de março de 2020; nº 6.205, de 16 de março de 2020; nº 6.210, de 19 de março de 2020; nº 6.211, de 19 de março de 2020, nº 6.214, de 20 de março de 2020 e nº 6.216, de 23 de março de 2020, válidas até o dia 20 de abril de 2020, podendo ser prorrogadas ou ampliadas de acordo com a evolução da pandemia e das orientações das autoridades de saúde. Os documentos estão disponíveis no site da Prefeitura de Cabo Frio.

Além disso, hábitos simples de higiene são as melhores formas de prevenção da doença, como lavar bem as mãos com água e sabão ou utilizar álcool em gel; cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir; não compartilhar objetos pessoais; e manter os ambientes ventilados de acordo com orientações do Ministério da Saúde.