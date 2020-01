Prefeitura de Cabo Frio recolhe mais de 2.500 toneladas de lixo de sexta a quarta-feira

O Réveillon atraiu milhares de turistas para Cabo Frio. O reflexo do aumento populacional pôde ser visto não só nas praias, como também na quantidade de lixo recolhida na cidade. De sexta (27) à quarta-feira (1), mais de 2.500 toneladas de resíduos foram coletadas, quantidade 40% maior do que é recolhido na baixa temporada (uma média de 250 toneladas por dia).

Na sexta (27) foi o dia com maior volume de lixo (600,11 toneladas). No sábado o número caiu para 419,27 toneladas. No domingo a coleta não acontece em todos os bairros e a queda foi considerável (195,54). Já na segunda (30) foram recolhidas 572,79 toneladas. No dia da virada (31), 500 toneladas de resíduos foram coletadas, quase o dobro da quantidade de dia 01 (quarta), 286 toneladas.

“Durante a alta temporada a Comsercaf sente diretamente os reflexos do aumento da população flutuante e nos desdobramos para manter a cidade limpa. Trabalhamos com o efetivo já existente, ou seja, sem novas contratações, e remanejamos funcionários para as áreas com maior aumento de demanda. É importante frisar que contamos com o apoio da população, preservando os equipamentos públicos como as lixeiras, respeitando os dias e horários da coleta e fazendo o descarte regular do lixo” – diz Dario Guagliardi, presidente da autarquia.