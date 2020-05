Prefeitura de Cabo Frio recolhe merenda das escolas e irá fazer distribuição

A Secretaria de Educação (Seme) iniciou na quinta-feira (30) o recolhimento de alimentos não utilizados na merenda escolar durante a suspensão de aulas pelo período de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Todos os itens estocados nas unidades de ensino estão sendo recolhidos e encaminhados à Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e da Mulher (SEDESDIM) que fará a triagem e distribuição.

A medida foi definida após a participação democrática em diversas reuniões com representantes do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), da Comissão Permanente de Diretores das Escolas Municipais e do Ministério Público (MPRJ) considerando as possibilidades existentes. A doação foi apoiada pelo prefeito Dr. Adriano Moreno e por vereadores.

A Seme ainda ressalta que está trabalhando para realizar a logística de retirada desses alimentos com a eficácia e agilidade que o procedimento demanda, assim como os pareceres técnicos e normais vigentes para essas ações.