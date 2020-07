Prefeitura de Cabo Frio retira 45 toneladas de entulho descartado irregularmente em Tamoios

Após o recebimento de uma denúncia, na manhã desta quarta-feira (1), a Comsercaf retirou cerca de 45 toneladas de resíduos na Rua da Torre. O local era utilizado como um ponto de descarte irregular de lixo pelos moradores.

Por dia, a autarquia recolhe uma média de 60 toneladas de resíduos de construção civil, galhos e inservíveis descartados de forma inadequada.

A Comsercaf estipula a coleta de até de 3m³ de lixo. Acima dessa quantidade, o descarte é de responsabilidade do cidadão, que deve contratar uma caçamba. Em casos de descarte irregular ou poda sem autorização dos órgãos competentes, o responsável pode ser notificado, e em seguida multado, com base na Lei nº 2330/2010. As multas podem variar de acordo com a quantidade de resíduos e o impacto ambiental promovido.

“A população precisa se conscientizar de que cada um tem a sua parcela de responsabilidade na gestão do lixo. Existem locais onde a autarquia recolhe o resíduo pela manhã e à tarde, já tem mais lixo descartado. Por mais que a gente invista em maquinário e planejamento, não é possível manter a cidade limpa sem a colaboração dos moradores”, explica Dario Guagliardi, presidente da Comsercaf.