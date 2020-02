Prefeitura de Cabo Frio retira construção na Praça do Itajuru

Após análises e perícias técnicas, a Prefeitura de Cabo Frio atua na demolição de uma construção localizada na Praça do Itajuru devido às condições precárias da estrutura e do uso indevido do local. A ação é realizada pela Comsercaf, autarquia municipal responsável pela limpeza e que possui os equipamentos necessários à atividade

. A previsão é de que a operação seja concluída nesta quarta (19).

Além das péssimas condições do prédio, a medida visa liberar o acesso visual ao conjunto arquitetônico do Convento Nossa Senhora dos Anjos, que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Após a demolição, o terreno será cercado para evitar acidentes e atividades clandestinas no local.

Em paralelo, está sendo realizado o tratamento ambiental do solo por empresa contratada pela Petrobras, uma vez que neste local funcionava um posto de gasolina com a bandeira BR. Estudos da área indicaram a necessidade de descontaminação do espaço por processo químico de desinfecção. A próxima sondagem está prevista para abril.

Após essa fase, a Secretaria de Mobilidade Urbana dará continuidade aos estudos e testes para o uso mais adequado para o local. Um levantamento inicial foi realizado no ano passado. Essa etapa só poderá ser retomada após a entrega do terreno e liberação ambiental.