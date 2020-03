Prefeitura de Cabo Frio retira taboas e gigogas no loteamento Orla 500 em Tamoios

Nesta terça-feira (17) a Prefeitura de Cabo Frio concluiu a retirada de gigogas e taboas da Praia de Tamoios no trecho do loteamento do Orla 500. Desde dezembro do ano passado foram coletados cerca de 30 caminhões, com capacidade de 16 toneladas cada, nos trechos de faixa de areia dos loteamentos loteamentos Santa Margarida 2, Verão Vermelho e Viva Mar. As plantas, que são provenientes de água doce, vêm de Carapebus, no Norte Fluminense do Estado do Rio.

De acordo com a Comsercaf, a ação no Orla 500 foi realizada com o auxílio de uma retroescavadeira e dois caminhões. A próxima área de atuação será o loteamento Florestinha, já que as últimas chuvas trouxeram mais vegetação para a Praia do Pontal e a operação teve que ser intensificada nas últimas semanas. A estimativa é de que a retirada das gigogas e taboas seja concluída nos próximos dias.

A orla da Praia de Tamoios possui cerca de 13 quilômetros de extensão, além de estar cercada por loteamentos e áreas de preservação ambiental, fatores que dificultam a atuação das equipes. A operação é realizada diariamente em diferentes trechos e a limpeza tem início às 5h e se estende até às 11h.

“A grande extensão da faixa de areia é um desafio operacional, mas diariamente nos dedicamos à retirada desse material e esperamos quem em duas semanas toda orla seja contemplada”, explicou Dario Guagliardi, presidente da Comsercaf.