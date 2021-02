Prefeitura de Cabo Frio segue advertindo comerciantes que estão violando normas de combate ao Covid

Com atuação direta em bares, quiosques e restaurantes, as equipes da Prefeitura de Cabo Frio estão notificando e advertindo os comerciantes que estiverem violando as normas em vigência no decreto municipal nº 6420/2021, na noite desta segunda-feira, dia 15.



Em Tamoios, somente no fim de semana, 30 estabelecimentos foram advertidos por funcionamento fora do horário permitido, uso indevido do espaço público, poluição sonora e violação das normas de combate à Covid-19.

A ação de fiscalização foi realizada em parceria com a Polícia Militar.