Prefeitura de Cabo Frio tem novo Processo Seletivo para 3.543 vagas

Nesta semana, a Prefeitura de Cabo Frio lançou o edital do novo Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de 3.543 vagas de trabalho em diversas áreas da administração pública municipal, contemplando 61 cargos nos níveis de escolaridade fundamental, médio e superior, com salários entre R$ 1.100,00 e R$ 4.647,20.

Os contratos terão duração de seis meses, com possibilidade de renovação por igual período. De acordo com as regras, as inscrições serão gratuitas e podem ser feitas entre os dias 17 e 23 de junho, no site oficial da Prefeitura de Cabo Frio, onde cada candidato poderá se inscrever para um cargo de 40 horas semanais, ou até dois cargos de 20 horas semanais.

Ao finalizar a inscrição, o candidato terá conhecimento de uma pontuação parcial resultante das informações prestadas e receberá o número de inscrição para acompanhamento e acesso à pontuação final. Haverá distinção de cargos para Ampla Concorrência (AC), Negros e Índios (NI), Pessoas com Deficiência (PCD) e Cadastro de Reserva (CR).

Segundo o secretário municipal de Administração, Ruy França, o objetivo do Processo Seletivo é estabelecer critérios para a contratação de servidores temporários seguindo diretrizes técnicas, sem indicações políticas, cumprindo com o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado com Ministério Público em 2015.

Confira o edital e a lista completa de cargos na íntegra na aba Diário Oficial, na edição do dia 14 de junho de 2021, dentro do site da Prefeitura de Cabo Frio: www.cabofrio.rj.gov.br.