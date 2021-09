Prefeitura de Cabo Frio vai inaugurar espaço para quem gosta de soltar pipas

Cabo Frio vai ganhar um espaço voltado para a prática de soltar pipas. A inauguração do Pipódromo Municipal, como será oficialmente chamado, será no próximo dia 12, no Parque de Exposição de Tamoios, na Fazenda Campos Novos. Neste dia será realizado o Festival de Pipas, em parceria com a Associação de Pipeiros do Estado do Rio de Janeiro, e a Feira do Produtor Rural. O evento começará às 9h e vai até às 17h. A entrada é gratuita e o uso de máscara e atendimento aos protocolos de segurança e prevenção à Covid-19 são obrigatórios.

Segundo a secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, o chamado “pipódromo” é uma área ampla, destinada à soltura de pipas.

“Trata-se de uma área plana, sem trânsito ou intervenções que possam machucar as pessoas. Um local para a família se divertir. No mesmo dia teremos exposição da artista plástica Clikilson, feirinha de artesanato, comidas típicas, gastronomia quilombola, feira de livros, passeio de pônei, música ao vivo, Projeto Circulê, brincadeiras para crianças e muito mais”, explica a secretária.

De acordo com Flávio Vasques, organizador do Festival de Pipas e membro da Associação de Pipeiros do Estado do Rio de Janeiro, atualmente, a pipa é um patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro.

“Essa prática é muito comum no Brasil, que é pentacampeão sul americano e tetracampeão mundial, sendo referência na prática de soltar pipas. Além disso, muita gente trabalha com pipas artesanais. Trata-se de uma cultura milenar que deve ser valorizada”, afirmou.