Prefeitura de Cabo Frio vai interditar parte da Ponte Deputado Wilson Mendes no sábado

Na manhã deste sábado (21), a Prefeitura de Cabo Frio vai interditar parte da Ponte Deputado Wilson Mendes. A interdição vai viabilizar a limpeza do local. A Comsercaf vai atuar na área das 5h às 11h. O trabalho foi autorizado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária e conta com o apoio da Guarda Municipal, que fará a sinalização para os motoristas.

Cerca de 60 funcionários farão serviços de capina, varrição e remoção do lixo verde. A ação será feita com o auxílio de 5 caminhões, duas retroescavadeiras e 6 roçadeiras.

“Neste sábado vamos concluir a limpeza da via, que foi iniciada no último dia 14. Apesar da ponte integrar a RJ 140 e ter a manutenção e conservação como competência do Estado, entendemos que com o grande fluxo de pessoas e veículos, se faz necessária a ação” – explica Dario Guagliardi, presidente da Comsercaf.