Prefeitura de Cabo Frio vai organizar filas das agências da Caixa a partir desta segunda

O Governo Federal inicia na segunda-feira (18) o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial à trabalhadores em situação de vulnerabilidade que atendam alguns pré-requisitos. Para evitar que haja aglomerações nas agências bancárias correspondentes, a Prefeitura de Cabo Frio vai atuar no ordenamento das filas e na fiscalização do cumprimento das normas propostas pelo Ministério Público do Trabalho.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública vai implantar novamente as sinalizações para ordenamento e organização das filas externas nas agências do Centro na segunda-feira (18) e do bairro São Cristóvão na quarta-feira (20).

Beneficiários do programa Bolsa Família receberão a segunda parcela entre os dias 18 e 29 de maio, seguindo o mesmo calendário do pagamento do benefício.

Cidadãos inscritos no CadÚnico até o dia 23 de março, que atendam os requisitos, não fazem parte do Bolsa Família e têm conta poupança na Caixa Econômica Federal ou conta no Banco do Brasil, receberão o crédito de forma automática. Aqueles que não possuem conta nos referidos bancos, terão o crédito realizado em uma Poupança Digital Social. A data para pagamento desse grupo é 26 a 29 de maio.

Acompanhe a tabela de saques:

Para sacar o benefício é necessário apresentar documento de identidade e CPF. Não haverá pagamento fora das datas estabelecidas. As agências reforçam que aqueles clientes que podem realizar saque sem necessidade de atendimento que o façam fora do horário de atendimento bancário.

Para quem precisa realizar cadastro basta acessar o site auxilio.caixa.gov.br ou no app desenvolvido para facilitar o acesso. Clique Aqui.